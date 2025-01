Fazendense derrotado em casa do líder. Benfica do Ribatejo conquista primeira vitória

As equipas do concelho de Almeirim tiveram resultados diferentes nos campeonatos distritais de futebol. O Fazendense foi derrotado em casa do líder, o União de Almeirim voltou a ganhar e o Benfica do Ribatejo conquistou a primeira vitória da temporada, ao contrário do Paço dos Negros que voltou a ser derrotado.

O Fazendense teve um deslocação difícil a Ferreira do Zêzere, que é líder isolado do campeonato distrital da 1ª divisão. Os charnecos sofreram a segunda derrota da temporada por 3-0. A equipa de Fazendas de Almeirim é terceiro classificado, com 35 pontos somados.

Na 2ª divisão, o União de Almeirim venceu, fora, o União de Santarém B por 1-2 e conquistou três importantes pontos para poder sonhar com o topo da tabela. Os golos dos almeirinenses foram apontados por Loran e Fábio Matias.

O Benfica do Ribatejo conquistou a primeira vitória da temporada na receção ao Rebocho. A partida ficou decidida com um autogolo de Emílio Mendes aos 88 minutos.

O Paço dos Negros é assim a única equipa do concelho que ainda não venceu e voltou a perder por 0-2, em casa, perante o Rio Maior.