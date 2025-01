Depressão Garoe traz chuva forte e trovoada até quarta-feira em Almeirim

O concelho de Almeirim vai estar até quarta-feira, dia 22 de janeiro, sob aviso amarelo devido à previsão de com chuvas fortes acompanhadas de trovoada e granizo, devido aos efeitos da depressão Garoe.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo para precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente granizo está em vigor desde as 7h00 de hoje e mantém-se até as 6h00 de quarta-feira, dia 22 de janeiro.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Proteção Civil deixou algumas recomendações à população e adianta serem expectáveis inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento.

A ANEPC alerta ainda para o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas devido aos ventos fortes, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

A Proteção Civil apela à população para desobstruir os sistemas de escoamento das águas pluviais e retirar de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas e para garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas, assim como um especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas.