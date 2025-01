Ourivesaria assaltada em Almeirim

A ourivesaria Costa, situada à entrada da rua dos Aliados, em Almeirim, foi alvo de assalto na manhã desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, por um homem com cerca de 40 anos de idade.

Segundo apurou O Almeirinense, junto do proprietário, o indivíduo entrou na loja, por volta das 9h30, com ameaças e a pedir ouro e dinheiro. O assaltante terá saído do local com cerca de 40 pares de brincos, 25 euros e ainda o telemóvel do gerente.

O Núcleo de Investigação da GNR esteve no local a recolher prova e a está a tentar apurar a identidade do suspeito.

Em outubro de 2009, o proprietário do estabelecimento sofreu um assalto violento, tendo sido agredido à martelada por dois indivíduos, que lhe provocaram ferimentos graves.