Escuteiros de Almeirim vencem Apuramento Regional do Tecoree

A equipa Miguel Ângelo do Agrupamento de Escuteiros 404 – Almeirim foi a grande vencedora do Apuramento Regional do Tecoree – Torneio de Técnica Escutista, que se realizou no dia 19 de janeiro, na antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém.

A atividade contou com a participação de 155 pioneiros (jovens dos 14 aos 18 anos), divididos por 25 equipas, provenientes de 12 agrupamentos, dos 29 existentes na Região Escutista de Santarém. Estiveram ainda no local 40 dirigentes e 15 caminheiros, repartidos por equipa organizadora (embaixada), especialistas e juízes, que asseguraram os postos.

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) organiza, anualmente, o Tecoree, em que os pioneiros são desafiados em diversas provas de técnica escutista. Para chegarem à Fase Final, que se realizará no Campo Nacional de Atividades Escutistas, em Idanha-a-Nova, os pioneiros passam primeiro pelo Apuramento Regional. Assim, no passado dia 19, em todas as 20 regiões escutistas do CNE, realizou-se esta eliminatória, em simultâneo.

No caso da Região de Santarém, toda a prova decorreu debaixo de chuva, o que dificultou bastante a tarefa aos pioneiros. No entanto, estes jovens mostraram-se resilientes e motivados para completar as provas, apesar da dificuldade acrescida da chuva e do frio. As equipas, entre outros desafios, completaram construções como mastros, torres, baloiços, montaram abrigos, construíram macas, reproduziram nós, comunicaram por código morse e homógrafo (sinais com bandeiras), tiraram coordenadas e azimutes.

Nesta edição do Apuramento Regional do Tecoree 2025, o grande campeão foi a equipa Miguel Ângelo do 404-Almeirim. Em 2º e 3º lugar ficaram as equipas Fernando Pessoa (404-Almeirim) e Vasco da Gama (403-Rio Maior).

Luís Ferreira, embaixador do Tecoree na Região de Santarém ressalvou “o apoio dos dirigentes e do staff, sem os quais não teria sido possível o sucesso desta atividade”. Relembrou ainda “todo o apoio dado pelo Município de Santarém, nomeadamente, tendo permitido a utilização de terrenos na antiga Escola Prática de Cavalaria, tendo também procedido à limpeza do mato.”

O Tecoree é uma atividade que tem crescido na Região de Santarém, havendo, em cada ano, mais equipas a participar. A nível nacional, as equipas da Região têm tido também bom desempenho.

Segundo Diana Cardoso, Chefe Regional de Santarém “esta é uma atividade que tem feito escola e na qual temos cada vez mais gente envolvida. Será uma atividade em que a Região de Santarém continuará a apostar, pois acreditamos que ajuda a trabalhar o espírito de equipa, a liderança, resiliência e paciência, tudo habilidades que ajudarão estes jovens ao longo da sua vida”.

A Região Escutista de Santarém corresponde, geograficamente, à área da Diocese de Santarém e tem 29 agrupamentos (grupos locais), espalhados por 12 concelhos do distrito de Santarém. Conta com cerca de 1700 escuteiros dos 06 aos 22 anos, apoiados por 455 adultos voluntários.