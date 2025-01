Colisão entre moto e carro provoca um ferido em Almeirim

Um homem ficou ferido, sem gravidade, numa colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros na manhã desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, na Tapada, em Almeirim.

O acidente deu-se no cruzamento da EN 368 com a EN114 e no momento da colisão, o condutor do motociclo ficou sob o capô do carro, o que lhe terá poupado ferimentos mais graves.

O ferido foi estabilizado no local e transportado para o Hospital Distrital de Santarém.

Nas operações de socorro no local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

O alerta foi dado pelas 10h06.

O trânsito no local esteve condicionado enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.