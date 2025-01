NERSANT lança programa gratuito para transformar ideias em negócios

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, reafirmando o seu compromisso em promover a inovação e o empreendedorismo na região de Santarém, acaba de lançar a primeira edição do Programa de Ignição de Ideias – Transforma o Pensamento em Ação, iniciativa que pretende capacitar empreendedores a explorar e validar novas ideias de negócio, utilizando metodologias práticas e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de projetos sustentáveis. As inscrições são gratuitas.

O programa inicia no dia 4 de fevereiro, decorrendo ao longo de cinco sessões, em formato híbrido, até ao dia 18 do mesmo mês. O percurso desafia os empreendedores a trabalhar e validar ideias de negócio, através da realização de cinco sessões de capacitação com os temas “Iniciação e Geração de Ideias”, “Competências e Desafios do Empreendedor”, “Pesquisa de Mercado”, “Validação de Ideias” e “Preparação para Pitching”.

Com formato híbrido, as sessões presenciais serão realizadas na Startup Santarém ou na Startup Alcanena, sendo o local definido consoante a localização dos participantes, garantindo flexibilidade e proximidade aos empreendedores da região.

Esta iniciativa integra-se no âmbito do projeto Startup Ribatejo 5.0, financiado pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, e visa consolidar o ecossistema de inovação e empreendedorismo na região do Ribatejo. Para além do programa de ignição, o projeto disponibiliza serviços de incubação e aceleração, ajudando startups a alcançar novos patamares de crescimento.

Para mais informações, os interessados devem contactar a Direção de Inovação e Empreendedorismo da NERSANT, através dos contactos sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 503 (chamada para a rede fixa nacional).

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, estando já abertas no portal da NERSANT, em https://nersant.pt/agenda/.