Encontro de Turismo de Coruche promove reflexão e sinergias para desenvolvimento do setor

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça acolheu, no dia 28 de janeiro, o III Encontro de Turismo de Coruche, iniciativa que reforça a sua relevância como espaço de reflexão e debate sobre as temáticas emergentes do turismo. Reunindo agentes do setor, empresários, académicos, especialistas, membros da comunidade e responsáveis municipais, o evento destacou-se pelo debate construtivo e pela abertura de caminho a novos projetos e oportunidades, sublinhando a importância de maior coordenação e colaboração no fortalecimento do turismo no Concelho e na região.

Com sessão de abertura presidida por Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, o evento contou com a intervenção de José Santos, presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e de oradores convidados que abordaram temáticas como o financiamento, o desenvolvimento económico, as tendências do setor e casos de sucesso regional. Além das apresentações, a iniciativa proporcionou momentos de networking e uma merecida pausa para uma prova enogastronómica e de doçaria local tradicional, culminando na apresentação da agenda de eventos municipais para 2025 pela vereadora Susana Cruz.

Reflexão e debate sobre o futuro do turismo em Coruche

Ao longo de um programa de três horas, o III Encontro de Turismo abriu com as palavras de Francisco Oliveira, que sublinhou a importância da colaboração entre os agentes do setor e a necessidade de aproveitar as especificidades do território para criar um produto turístico distintivo. Considerando o enorme potencial dos territórios rurais, do turismo de natureza e aventura à observação de aves e à valorização da paisagem, Francisco Oliveira voltou a sublinhar a «necessidade de trabalhar em rede para atrair mais visitantes e desenvolver a economia local». José Santos, Presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, apresentou o panorama das tendências turísticas regionais, ao passo que António Marto, Presidente de Direção da Associação Fórum Turismo, abordou a problemática da empregabilidade do turismo.

Apresentação de dados e casos de sucesso

Na segunda parte do encontro, Carlos Palmeiro, técnico superior do Serviço de Turismo de Coruche, destacou os progressos alcançados em 2024 e as perspetivas para 2025, sublinhando uma vez mais a «necessidade de mais coordenação e cooperação entre os agentes turísticos». Após a pausa, Diana Furtado, mestranda em Marketing e Promoção Turística da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, fez uma intervenção sobre o tema “Ferramentas de Marketing Digital ao Dispor do Turismo”. Já o Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Económico abordou as oportunidades de financiamento disponíveis para projetos turísticos locais. Entre as intervenções, foi apresentado o caso de sucesso “SóRio – Parque Aventura em Valada (Cartaxo)” por António Ribeiro e Cátia Teixeira, que partilharam a experiência de criar um empreendimento que alia turismo de aventura e sustentabilidade.

Agenda de eventos para 2025

A encerrar, Susana Cruz, vereadora do pelouro de Turismo e Organização de Eventos da Câmara de Coruche, apresentou a agenda de eventos do Município para 2025, destacando o compromisso de Coruche em consolidar a marca “Capital Mundial da Cortiça” e em desenvolver produtos turísticos associados à natureza, à gastronomia e ao património local. «Continuaremos a criar dinâmicas que atraiam visitantes e fortaleçam o turismo de experiências», afirmou a vereadora. O III Encontro de Turismo de Coruche reafirma-se como um espaço essencial para o fortalecimento do turismo local e regional, promovendo o diálogo, a inovação e a colaboração entre todos os agentes do setor.