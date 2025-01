Alerta: Nova abordagem suspeita junto a uma escola do concelho

Depois de um episódio junto ao liceu no final de 2024, agora há mais um caso de abordagem suspeita a uma criança de 11 anos, mas junto à Escola Febo Moniz.



No 28 de janeiro, quando uma criança saiu da escola Febo Moniz e se dirigiria para um ATL, um homem aproximou-se da menina e disse várias vezes para entrar no carro que tinha ali parado. Pelo que apuramos, junto de fonte próxima, a criança recusou e alertou algumas pessoas que estavam no perímetro da escola. O homem depois colocou-se em fuga, sendo que ninguém terá registado a matrícula.



No caso do final do ano no liceu, a matricula terá sido registada e não haverá ligação entre as pessoas.



À GNR já chegou o relato do sucedido e a vigilância terá aumentado, quer pelos responsáveis dos espaços de Tempos Livres quer mesmo pelas autoridades.



(em atualização)