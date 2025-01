ALRSERVICE é muito mais que uma empresa de estafeta

Ainda estávamos longe de imaginar que, em Almeirim e concelho, iríamos ter estafetas a entregar comida, já o Bruno Gomes foi visionário e fundou a ALRSERVICE. No ano que assinala 15 anos de existência explica que passos deu ao longo desta caminhada.

“A ideia surgiu de um levantamento das necessidades da população e da minha própria necessidade de criar um posto de trabalho. Foram muitos anos de trabalho analisando mercados, realizando testes, criando bases de dados, estabelecendo parcerias, entre outras atividades”, começa por explicar a propósito de como começou o negócio em dezembro de 2010.

“Mas nós não oferecemos apenas serviços de estafetas; também gerimos a nossa marca, que oferece vários serviços aos parceiros, como entrega de comida ao domicílio, gestão de perdidos e achados, logística e planeamento de entregas e compras, organização de eventos relacionados com logística, entre outros. Além disso, oferecemos os mesmos serviços aos mais de seis mil clientes que atendemos”, detalha o empresário.

“Na vertente do cliente particular, trabalhamos com entrega de comida, medicamentos e compras ao domicílio, envio e transporte de encomendas ou cargas. Para empresas, planeamos distribuições, selecionamos fornecedores permanentes ou temporários, organizamos o envio de prendas em ocasiões festivas, organizamos eventos, fazemos devoluções de objetos perdidos, entre outros serviços. Estes são apenas alguns dos mais requisitados pelos nossos clientes”.

Bruno Gomes admite que, em 2010, quando criou a ALRSERVIVE, teve o quanto de visionário: “De certo modo, sim, mas era uma questão de tempo até surgir concorrência. No nosso caso, a concorrência demorou oito anos a chegar a Almeirim e seis anos a Santarém. Entretanto, nessa altura, já tínhamos uma carteira de clientes bem estabelecida. É claro que sofremos com o “efeito novidade”, mas os nossos clientes são fantásticos e leais. Além disso, a concorrência honesta ajuda a criar mercados, absorver novos clientes e parceiros. Até colaboramos com a concorrência em questões como segurança rodoviária, pois, na nossa área, o mais importante é o cliente estar satisfeito e ter as suas necessidades atendidas.”

A ALRSERVICE é diferente das outras empresas porque existe a “personalização de cada pedido, o atendimento direto com uma pessoa — e não com uma máquina ou aplicação, e o nosso conhecimento de mercado. Este é algo quase impossível de copiar.”

E há, frequentemente, uma relação muito forte com os clientes: “Temos casos de pessoas que precisam de acompanhamento, que vivem sozinhas por abandono ou falecimento do cônjuge, pessoas com familiares no estrangeiro ou em situação de carência. Temos facilidade em ajudar, seja através dos nossos parceiros ou com recursos próprios. Sem dúvida, é a parte mais exigente do trabalho, mas também a mais gratificante.”

Sobre as adversidades e desafios, Bruno Gomes explica que “os maiores desafios são criar rotas alternativas durante eventos desportivos no concelho e atender clientes que necessitam de serviços sem interrupções, como pessoas acamadas que dependem de nós para alimentação e medicação. Qualquer atraso pode causar grandes problemas, e isso é uma responsabilidade que levamos muito a sério.”

Nos últimos meses, surgiram também ao concelho os primeiros ubers, mas isso não deixa apreensivo o empresário de Almeirim. “O efeito Uber traz desafios. Quando há muita publicidade, os clientes tendem a pedir mais nessas plataformas, o que pode fazer com que os preços das entregas subam até 30 euros. Nessas situações, os clientes acabam voltando a nós, porque oferecemos soluções personalizadas e flexíveis que essas plataformas não conseguem oferecer.”

Para os próximos anos, o empresário reconhece que esta área é exigente: “O futuro, a médio e longo prazo, é mais difícil de planear do que o dia a dia. Todos os dias buscamos aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços. Este ano, iniciaremos uma parceria com uma empresa nacional similar à nossa, mais voltada para um público jovem, com foco em comida rápida e uso de aplicações. Também temos novas parcerias em Portugal e nos Países Baixos. Fazemos um grande esforço para evoluir a cada ano e continuar a servir o nosso público com mais e melhores serviços de proximidade.”