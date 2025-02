Mercadona entrega 25 toneladas a instituições do distrito

A Mercadona, empresa de supermercados, doou, em Portugal, 1.300 toneladas de alimentos e produtos em 2024, o equivalente a 22.600 carrinhos de compras, a mais de 80 entidades de cariz social, entre as quais Bancos Alimentares, IPSS e ONG com as quais colabora em Portugal a partir de cada uma das suas 60 lojas e dos seus Blocos Logísticos na Póvoa de Varzim e Almeirim.



Das 1.300 toneladas de alimentos doadas ao longo de todo ano em Portugal, 25 toneladas foram entregues a instituições locais no distrito de Santarém. Entre elas a APPACDM, com a qual a Mercadona colabora a partir da sua loja de Santarém e outras entidades como o Banco Alimentar e as Santas Casas da Misericórdia de Santarém e Almeirim.

De forma global, com mais de 1.670 lojas entre Portugal e Espanha, a Mercadona doou um total de 25.200 toneladas de produtos, o equivalente a 420.000 carrinhos de compras, que se destinaram a cerca de 847 entidades sociais, das quais 85 são novas colaborações.

Presente em 12 distritos, o envolvimento da Mercadona em território nacional vai além da doação de alimentos. Ao longo do ano, a empresa participa ainda, com os seus recursos humanos e logísticos, noutras iniciativas de âmbito nacional, entre as quais se destacam as campanhas do Banco Alimentar Contra a Fome, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Banco Solidário Animal, organizada pela Animalife.

A colaboração da Mercadona nestas campanhas, desenvolvidas através da doação monetária dos “Chefes” (clientes) na caixa de pagamento, em múltiplos de 1€, permite que as entidades possam adaptar as doações realizadas às suas reais necessidades, através por exemplo, do uso de Cartões Sociedade. Uma modalidade que permite aos beneficiários escolher os produtos que mais necessitam quer a nível de variedade (fresco e secos) quer a nível de quantidade. Em 2024, os “Chefes” da Mercadona doaram para estas campanhas mais de 190.000 mil euros, convertidos em produtos.

Uma política de ação social sustentável integrada na estratégia de Responsabilidade Social da Mercadona

A Mercadona mantém um compromisso constante nos locais onde está presente e promove, ano após ano, iniciativas ambientais, sociais e de governança responsáveis ​​que impactem positivamente a sua atividade. Neste sentido, a empresa integra desde o ano de 2011 o Pacto Mundial das Nações Unidas, iniciativa mediante a qual a Organização das Nações Unidas promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Da mesma forma, a Mercadona mantém ativo um Plano de Ação Social, associando-se a outras iniciativas como o Projeto Trencadís, através do qual colabora na integração laboral de pessoas com incapacidade intelectual, e que são responsáveis pela elaboração dos murais decorativos localizados na secção da peixaria das lojas.

Outra linha estratégica do Plano de Responsabilidade Social da Mercadona é a sustentabilidade ambiental. Para isso, a Mercadona dispõe de um Sistema de Gestão Ambiental próprio centrado em 3 eixos principais: produção sustentável, economia circular e descarbonização. Estes 3 eixos incluem linhas de ação específicas, como a otimização logística, a eficiência energética, o bem-estar animal e a prevenção, gestão e valorização de resíduos. Assim, destaca-se que a Mercadona, em conjunto com os seus fornecedores, trabalha no Projeto de Distribuição Urbana Sustentável e na melhoria da qualidade do ar nas cidades através de camiões e carrinhas movidos por tecnologias mais limpas e eficientes.