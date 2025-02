Apoio ao Emprego e Empreendedorismo financia criação de postos de trabalho na Lezíria do Tejo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a sensibilizar as empresas da Lezíria do Tejo para a abertura de candidaturas ao Aviso ALT2030-2025-3, um novo instrumento de apoio ao emprego e ao empreendedorismo destinado à região do Alentejo.

Este programa visa incentivar a criação e desenvolvimento de projetos empresariais de pequena dimensão, financiando a 100% a geração de até três novos postos de trabalho, contribuindo diretamente para o aumento da taxa de emprego na região.

As empresas ou empreendedores que pretendam investir num dos concelhos da sub-região Lezíria do Tejo – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém – têm à disposição o Aviso ALT2030-2025-3, que pretende promover o incentivo à criação de projetos empresariais de pequena dimensão (micro e pequenas empresas) e a criação de postos de trabalho, contribuindo para o aumento da taxa de emprego, bem como apoiar a manutenção e crescimento do emprego associado a processos de modernização das pequenas empresas, promovendo a competitividade das organizações com especial enfoque no aumento da capacidade empregadora.

Com candidaturas abertas até 31 de julho, o Aviso tem como destinatários micro e pequenas empresas, de qualquer forma jurídica, com contabilidade organizada e certificado de PME atualizado, bem como Empresários em Nome Individual (não são elegíveis os prestadores de serviços ou profissionais liberais, nem as médias empresas), sendo elegíveis a criação do próprio emprego, por Empresários em Nome Individual, bem como contratação de desempregados inscritos no IEFP (incluindo pessoas à procura de 1.º emprego) e pessoas inativas associados à criação de novas empresas ou expansão das existentes.

As atividades abrangidas pelo programa incluem o setor da Construção (CAE 41, 42 e 43); Comércio por grosso e a retalho; Reparação de veículos automóveis e motociclos (CAE 45, 46 e 47); Transportes e armazenagem (CAE 49, 50, 51, 52 e 53); Atividades de informação e comunicação (CAE 58, 59, 60, 61, 62 e 63); Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (CAE 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75); e Atividades administrativas e dos serviços de apoio (CAE 77, 78, 79, 80, 81 e 82).

O Aviso financia a 100% custos diretos com pessoal, sendo os mesmos calculados através da utilização de uma tabela de custo unitário por hora de trabalho em funções diretamente relacionadas com a execução do projeto, sendo os mesmos incrementados em 40% para responderem pelo financiamento dos restantes custos elegíveis da operação. Este apoio representa, assim, uma oportunidade significativa para empreendedores e empresas que pretendam expandir os seus negócios, contratar recursos humanos ou criar o próprio emprego.

A NERSANT encontra-se disponível para auxiliar os interessados na preparação e submissão das candidaturas, garantindo um acompanhamento personalizado em todo o processo. Para mais informações, bem como para o agendamento de reuniões de esclarecimento, os interessados podem contactar a NERSANT através dos contactos portugal2030@nersant.pt ou 249 839 502.

Estão ainda agendadas duas sessões de esclarecimento onde este Aviso vai ser apresentado, juntamente com o Sistema de Incentivos de Base Territorial para a Lezíria do Tejo, na Golegã (25 de fevereiro, 16:00) e Chamusca (27 de fevereiro, 16:00). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online em https://nersant.pt/agenda/.