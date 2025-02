Lorene Bazolo e Francis Obikwelu no Mega Sprinter de Almeirim

Almeirim será palco de um dos eventos desportivos mais aguardados pelos jovens estudantes da região, o “Mega Sprinter Almeirim 2025”.

O evento, que se realiza no próximo dia 12 de fevereiro, que é organizado pela Secção de Atletismo da Associação 20 km de Almeirim, Câmara Municipal de Almeirim, Agrupamento de Escolas de Almeirim, Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim e Associação de Atletismo de Santarém, promete um dia repleto de emoção e inspiração para os alunos dessas instituições. A iniciativa contará com dois momentos especiais, trazendo atletas de renome para motivar os participantes.

Durante a manhã, pelas 10h00, a Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Febo Moniz receberá a atleta olímpica Lorene Bazolo. Conhecida pelo seu percurso de sucesso no atletismo, a velocista irá partilhar a sua experiência com os alunos e proporcionar-lhes a oportunidade de vivenciar a emoção do sprint.

Já na parte da tarde, às 15h00, a Pista de Atletismo de Almeirim será o palco da competição principal do Mega Sprinter. O destaque vai para a presença do atleta medalhado olímpico Francis Obikwelu, que trará ainda mais brilho ao evento. Lorene Bazolo também marcará presença no início da competição, antes de se deslocar para um compromisso em Lisboa.

O Mega Sprinter Almeirim 2025 conta com o apoio de diversas entidades, incluindo a Câmara Municipal de Almeirim, os Agrupamentos de Escolas de Almeirim e de Fazendas de Almeirim e a Associação de Atletismo de Santarém. Além disso, tem como parceiros o restaurante Cisco – Cozinha Tradicional, o jornal O Almeirinense e a Mixio Agency.

Este evento representa uma oportunidade única para os jovens atletas se desafiarem e aprenderem com algumas das maiores figuras do atletismo nacional e internacional. A organização convida toda a comunidade a marcar presença e apoiar o talento desportivo da região.