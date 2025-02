Coruche à Mesa de 28 de fevereiro a 2 de março

Coruche volta a celebrar o melhor da tradição culinária na 35.ª edição das Jornadas de Gastronomia – Coruche à Mesa, que decorrem de 28 de fevereiro a 2 de março. Este ano, o evento apresenta em cartaz 11 restaurantes aderentes, proporcionando aos comensais uma viagem pelos mais genuínos sabores ribatejanos em homenagem à gastronomia típica local. São eles: O Coruchense, Ó Manel, O Farnel, Fonte de Pau, Stein Grill, Coruja Chef, Ponte da Coroa, Sabores de Coruche, Maia, Páteo Sorraia e Temperos da Terra. Como já é tradição, a programação inclui animação e música, com a participação de artistas locais e ranchos folclóricos.

Em 2025, 11 prestigiados restaurantes preparam-se para surpreender os visitantes com ementas que elevam e salvaguardam os produtos e as receitas típicas do Ribatejo e, em particular, da cultura gastronómica coruchense, promovendo mais uma vez a riqueza culinária da região e preservando saberes e sabores transmitidos de geração em geração.

Os restaurantes O Coruchense, Ó Manel, O Farnel, Fonte de Pau, Stein Grill, Coruja Chef, Ponte da Coroa, Sabores de Coruche, Maia, Páteo Sorraia e Temperos da Terra prestam assim homenagem ao património gastronómico local, tendo como referência incontornável a obra do gastrónomo coruchense José Labaredas, autor do livro “Coruche à Mesa e Outros Manjares” (1999).

O livro, que contém uma recolha exaustiva do receituário regional, apresenta ainda estudos eruditos sobre a gastronomia em Gil Vicente, o fumeiro e os enchidos portugueses, as feijoadas lusas e até a gastronomia na obra de Eça de Queiroz. Mais do que um repositório de saberes, é um testemunho vivo do amor e do afeto de Labaredas por Coruche e pelas suas gentes.

Inspiradas no legado gastronómico coruchense, as ementas deste ano refletem a riqueza dos sabores tradicionais, que transportam consigo a memória sensorial e a autenticidade da região. Podem encontrar-se no menu pratos emblemáticos como sopa de feijão-frade do Couço, febra e cachola de azeite e vinagre, bacalhau assado com migas, ensopado de borrego, entrecosto com migas, cabrito frito à lavrador, carne de porco de alguidar com migas do pingo e sável frito com açorda de ovas, entre outros, tudo harmonizado com os melhores vinhos da região. As sobremesas, autênticas tentações, incluem arroz doce, bolo branco e bolos de mel e nozes.

Mantendo vivos os pergaminhos da tradição, esta 35.ª edição reafirma a gastronomia de Coruche como um legado de sabor e identidade, enraizado na cultura ribatejana. Além de um importante evento gastronómico, as Jornadas são uma verdadeira celebração da história e das gentes de Coruche.