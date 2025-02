Dançarem é já dia 21

“A pedido de muitas famílias”, o Dançarém vai voltar a um espaço do qual gosta muito, o Teatro Clube Ribeirense. Em recuperação há alguns anos, graças ao grande esforço do trabalho voluntário, trouxe nova vida à zona da Ribeira de Santarém.

Sendo sexta-feira, não teremos uma oficina, mas em compensação convidamos todos os dançarinos a participar num Jantar partilhado. A partir das 20h00, venham conviver. Basta trazerem alguma coisa para comer e consumirem uma bebida no Bar do Teatro Clube Ribeirense, contribuindo assim para a continuação da reestruturação do edifício. Se puderem, tragam caneca ou copo reutilizável.

Após o jantar, às 22h00 seguimos para o salão, onde nos espera um Baile intimista com o músico francês Matthieu Meyer, mais conhecido como CANOPAIX, que aproveita o seu tour em Portugal para nos visitar, seguido da DJ Limonada, a nossa animadora residente.

O Dançarém é uma Associação de âmbito cultural com origem em Santarém, que promove as tradições do Ribatejo, de Portugal e do Mundo através da dança. Organiza eventos mensais no distrito de Santarém com oficinas e bailes, aulas regulares na cidade de Santarém e um festival de verão na Ortiga (Mação), o “Dançarão”.

Local: Teatro Clube Ribeirense, Praça Oliveira Marreca, 4, 2000-583, Santarém (perto da estação de comboios de Santarém)

GPS: https://maps.app.goo.gl/LLJZTvZyrFAm2JkN6



Reservas com preço promocional em:https://forms.gle/7Y2sSFs9fkemy4cS9 (bilhetes disponíveis também no dia do evento, com preço de bilheteira)

Para mais informações, podem consultar as redes sociais da Associação Dançarém, @dancaremsantarem.



“Em Santarém, todos Dançarem, comerem e beberem… BEM!”