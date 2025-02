Músico e escritor Fernando Silva morreu

Foi através de uma mensagem colocada nas redes sociais pela companheira, que se soube da morte de Fernando Silva.



“Fernando Silva partiu esta noite para uma viagem especial. Irá alegrar o céu com as suas histórias, o seu humor e maravilhar os anjos com a sua música”, escreveu Helena Gerardo.



Fernando Silva tinha 63 anos e as cerimónias serão na Marinha Grande mas ainda não há data, umas vez que vai ser realizada ainda autopsia.

Marinhense de gema, multifacetado e apaixonado pelas letras com trabalhos publicados, peças de teatros escritas e apaixonado pelas pautas musicais.



Fernando nasceu em 1962, na Marinha Grande e foi o amor que o fez chegar a Almeirim, diz mesmo que “foi pescado”, uma pesca à linha há uns oito anos atrás. Mas já vinha a Almeirim, jogava hóquei no Sport Clube Marinhense e tem boa memória dos jogos com os Tigres. Outros tempos, uma rivalidade “acesa”, mas sã… O Desporto não lhe fica por aqui. Foi jogador no AC Marinhense mas um acidente durante a prática de ski aquático (partiu o joelho e “nem chegou à primeira divisão!”) ditou o fim do futebol em 1991.



