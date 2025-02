Almeirim recebe Comité de Acompanhamento do Alentejo 2030

O Imóvel de Valências Variadas de Almeirim (IVV) recebeu nos dias 17 e 18 fevereiro, uma Reunião do Comité de Acompanhamento do Alentejo 2030, um evento que contou com a presença de cerca de 80 participantes, entre membros, dirigentes do Programa e outros convidados, de todo o País e da União Europeia.





Têm sido dois dias intensos, repletos de atividades enriquecedoras, num encontro que tem procurado fortalecer o diálogo e a colaboração, promovendo iniciativas cofinanciadas pelo Programa e partilhando informação atualizada sobre a execução do Alentejo 2030.



No dia 17, a CCDR Alentejo e Alentejo2030 promoveram a conferência sobre o Futuro da Política de Coesão no Alentejo. Foram dadas várias ‘pistas’ sobre o tema, num clima de grande incerteza geopolítica que existe na Europa e abordado o futuro dos fundos europeus na região.



O evento decorreu no Pavilhão Multiusos de Almeirim e hoje, umas das salas do rés/chão recebeu a reunião de trabalho.



De manhã, os participantes visitaram algumas obras e o almoço decorreu no Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim.