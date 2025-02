Empresa de imobiliário logístico-industrial investe 25 milhões de euros em Santarém

A Panattoni, líder europeia no desenvolvimento imobiliário logístico-industrial, inaugurou oficialmente as obras do seu projeto Panattoni Park Santarém.

O projeto logístico, estrategicamente situado no concelho de Santarém, conta com acesso direto à A1 e rápido acesso às autoestradas A15, A23 e A2, soma uma área bruta locável de 34.344 m² e encontra-se atualmente com 30% da sua construção concluída. A plataforma logística, que já tem 50% do seu espaço pré-arrendado, deixa disponíveis 17.500 m² para um segundo inquilino.

“A Panattoni é uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado europeu. Apesar de a nossa chegada à Península Ibérica ter demorado, estamos a consolidar-nos rapidamente como um dos principais promotores de armazéns logísticos e industriais em Espanha e Portugal”, afirma Gustavo Cardozo, Diretor-Geral e sócio da Panattoni Iberia.

O Panattoni Park Santarém está a ser construído num terreno de 100.000 m² e contará com um armazém de 33.000 m², além de uma área total de escritórios de 1.344 m² com mezzanine. A instalação incluirá 48 cais de carga e descarga, uma placa de manobra de 35 metros e uma altura livre de 10,6 metros.

Em linha com o compromisso de sustentabilidade da Panattoni, o projeto visa obter a certificação BREEAM ‘Excellent’, incorporando características como painéis fotovoltaicos para autoconsumo e iluminação LED.

Prevê-se que a conclusão do projeto ocorra no terceiro trimestre de 2025, reforçando assim a posição da Panattoni Iberia no mercado logístico português.

“A existência de investimento privado é essencial para a riqueza do território, atração de investimento privado é uma das estratégias do Município para a dinamização do concelho, destacando os 411 milhões de euros que estão neste momento a decorrer no concelho”, destaca João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém.

Este desenvolvimento segue os projetos Panattoni Park Porto Valongo, com 76.000 m² e próximo da sua conclusão, e Panattoni Park Lisbon-City com 85.000m2, em Santa Iria de Azóia, que acaba de iniciar o seu processo de construção, totalizando entre os três parques logísticos mais de 195.000 m² de espaços modernos para uso logístico e industrial.

O evento contou com a intervenção de Gustavo Cardozo, Diretor-Geral da Panattoni Iberia, de João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém e de Andreia Barros, Chief Marketing Officer da Olicargo, o primeiro inquilino que ocupará 50% do armazém atualmente em construção. Entre os presentes, destacaram-se também as consultoras imobiliárias responsáveis pela comercialização do parque, CBRE e Savills Portugal.