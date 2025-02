29ª edição do Mês de Enguia de 1 a 31 de março

A 29ª edição do Mês da Enguia de Salvaterra de Magos foi apresentada oficialmente na terça-feira, dia 18 de fevereiro, no Cais da Vala. O certame conta com 20 espaços de restauração aderentes, que entre 1 e 31 de março, vão ter em destaque a “Rainha do Tejo”.

A edição de 2025 marca um festival gastronómico que se tem consolidado ao longo dos últimos anos, sendo uma referência turística que atrai milhares de pessoas de vários pontos do país ao concelho salvaterrense.

Hélder Esménio, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, destaca o trabalho feito pelo executivo para essa consolidação e abertura dos parceiros para tornar o festival numa referência.

Pedro Beatro, da Entidade Regional do Turismo do Alentejo/Ribatejo destaca a importância do festival para a região.

Os visitantes podem ao longo de todo o mês de março degustar a enguia das mais variadas forma, desde as formas mais tradicionais como o ensopado, a caldeirada ou a enguia frita ou grelhada, sendo também possível provar inovações como o torricado de enguia ou em cataplana.

O certame promove ainda os vinhos do concelho, os espaços culturais, o património histórico e o turismo, com destaque para os passeios no rio Tejo.