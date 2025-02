Três dias de festa marcam inauguração do Imóvel de Valências Variadas em Almeirim

O Imóvel de Valências Variadas de Almeirim vai ser inaugurado oficialmente, no próximo dia 21 de fevereiro, estando previstos várias iniciativas ao longo de três dias. Espetáculos de humor, concertos, desporto e as associações do concelho são algumas das propostas promovidas pela Câmara Municipal de Almeirim.

A cerimónia de inauguração oficial do espaço está marcada para as 11h00, para a qual foram convidados os antigos funcionários do IVV, que vão ter a oportunidade de visitar o espaço requalificado e descerrar a placa inaugural.

Pelas 21h30, está agendado um espetáculo de Serafim, que traz ao palco do IVV stand up comedy/humor alentejano. O evento é gratuito e já se encontra esgotado.

No sábado, dia 22 de fevereiro, a sala multiusos no piso 0, recebe a iniciativa dedicada aos mais novos “Alô criançada!”, com insufláveis, pinturas faciais, entre outros. Pelas 21h30, decorre o espetáculo de Jorge Fernando, que comemora 50 anos de carreira e sobe ao palco com o concerto “40 anos de Umbada”.

No domingo, dia 23 de fevereiro, pelas 10h00 decorre uma venda de bolos e café promovida pelas Gentes de Almeirim e na sala multiusos uma atividade de Desporto Sénior. Pelas 10h30, o auditório do IVV recebe um espetáculo das coletividades do concelho, onde estarão presentes a Banda Marcial de Almeirim, o Grupo de Dança e Dramatização ARCO IRIS da CRIAL e os Ranchos Folclóricos Velhas Guardas de Fazendas de Almeirim, Camponeses da Raposa, Fazendas de Almeirim, Benfica do Ribatejo, Casa do Povo de Almeirim e a Associação Cultural Orfeão de Almeirim.

Pelas 15h00, continua o espetáculo das coletividades do concelho, na sala multiusos, com a Marcha de Almeirim e a Marcha de Fazendas de Almeirim. O auditório recebe as atuações da Tuna da Usal, Rancho Folclórico de Paços dos Negros, Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico ed Velhas Guardas de Folclore de Almeirim, o Movimento Palco, o Agrupamento Escolas de Almeirim, a secção de Dança dos 20 km de Almeirim e a secção Dança do CADCA.

As obras do IVV terminaram em dezembro passado. Desde essa altura que a Câmara Municipal tem vindo a testar o espaço com a realização de algumas iniciativas, como por exemplo a entrega dos Prémio Dr. António Cláudio, que se realizou no dia 14 de dezembro.