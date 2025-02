“Foram muitos anos de trabalho e é um sonho de criança concretizado”

Aos 20 anos, Lucas Anjos estreou-se pela equipa principal do Sporting e no final não escondeu a satisfação. “Isto significa muito. É um sonho de criança concretizado. Foram muitos anos de trabalho, muitos anos a sonhar, e ainda para mais num palco destes. Só quero agradecer a Deus, a todos os que estiveram desde o início comigo, os treinadores da Academia, todos os colegas, ao mister Rui Borges. Estou mesmo muito contente. Desde antes do jogo que estava com o pensamento em entrar e ajudar os meus companheiros”, começou por dizer em declarações à Sporting TV.





O jovem natural de Almeirim recorda que até começou a época lesionado, o extremo de 20 anos assumiu que seria impensável acreditar que poderia estar a viver um momento assim. “É inacreditável. Era mesmo impensável, porque estava noutra situação. Mas felizmente, com trabalho, as coisas mudaram e estou mesmo muito contente. Passa todo um filme pela cabeça. Muitas crianças na Academia sonham. Este é um nível de topo: a Liga dos Campeões”, sublinhou.



O jogador que tem alinhado na equipa B deixou uma mensagem aos jogadores mais jovens que um dia também esperam atingir o topo. “É preciso resiliência, muita paciência e continuar a trabalhar, focado, com as pessoas certas do lado. Esta é a cultura do Sporting, sobretudo com esta equipa técnica. Basta acreditar. Que os jovens não desistam dos sonhos, continuem a trabalhar com humildade, pés no chão porque um dia vão chegar lá”, terminou.