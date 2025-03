Autárquicas 2025: PS confirma nomes avançados por O ALMEIRINENSE. Paulo Guia é a novidade

No plenário de militantes da Concelhia do Partido Socialista de Almeirim, reunida na sua sede, no dia 6 de março, foi dado a conhecer os cabeças de lista aos órgãos autárquicos do concelho e o nome de Paulo Guia como candidato à Assembleia Municipal é a grande novidade.



Paulo Guia é casado e pai de três filhos. Atualmente, é enfermeiro em Almeirim, assumindo as funções de coordenação de equipa de Cuidados Continuados Integrados e coordenador da Unidade de Cuidados na Comunidade de Almeirim e Alpiarça. Membro de diversos órgãos locais e distritais ligados à saúde e aos cuidados, e membro da direção dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.



Os nomes dos cabeças de lista às juntas já tinham sido revelados por O ALMEIRINENSE.



Helena Fidalgo é empresária, com largos anos de experiência no ramo da ótica ocular. Fundadora da Associação de comerciantes “MOVALMEIRIM” em 2013 e dinamizadora de diversos eventos na comunidade de Almeirim contribuindo voluntariamente na organização dos mesmos. A candidata à Junta de Freguesia de Almeirim esteve envolvida no processo da certificação de diversos produtos regionais defendendo as tradições das nossas gentes. Sócia de diversas associações do concelho, fazendo parte dos corpos sociais.

Joaquim Pereira é o candidato à Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim. ‘Quim Miguel’, como é conhecido, é promotor de vendas e membro do executivo da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, desde 2021. Foi membro do executivo da Junta de Freguesia de Almeirim e da Assembleia de Freguesia.



Ana Saldanha Lopes, é casada e mãe de um filho, é a candidata à Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo. Profissionalmente é consultora pedagógica. É licenciada em Comunicação Organizacional, nasceu e cresceu em Benfica do Ribatejo, fez parte das Danças de Salão, Rancho Folclórico, Agrupamento de Escuteiros e participa no grupo de mães que organiza o “Natal das crianças” na Freguesia. É membro da direção do Centro de Karate Amicale Almeirim.



António José Carvalho, candidato à Junta de Freguesia de Raposa, e está reformado depois de profissionalmente ter exercido a sua profissão como técnico de logística. Desde cedo ligado à comunidade, foi presidente do Grupo Desportivo Raposense, fez parte da direção do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Raposa” e sempre esteve ligado a projetos locais. Membro do executivo da Junta de Freguesia de Raposa desde 1990.

A 21 de setembro de 2024, a concelhia escolheu Joaquim Catalão para candidato à presidência da Câmara Municipal de Almeirim. Com 60 anos o empresário é casado e pai de dois filhos. Licenciado em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Segurança e Higiene do Trabalho e recentemente pós-graduado em Gestão de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento. Ligado ao longo dos anos a várias Associações do Concelho, onde exerceu vários cargos nos órgãos sociais. Desde 2013 é presidente da Junta de Freguesia de Almeirim.

“Joaquim Catalão apresenta-se como candidato de continuidade, sob o lema “Gente que Faz”, focado na Educação, Habitação a custos controlados, Economia, Desporto, Mobilidade e Ambiente. Para o candidato Joaquim Catalão, o principal objetivo da sua candidatura é assegurar que o Concelho de Almeirim continue a crescer de maneira justa e equilibrada, sem perder de vista as necessidades reais da população e priorizando o bem-estar coletivo. Joaquim Catalão acredita que o futuro do Concelho deve ser construído de forma inclusiva, onde o desenvolvimento económico e social caminham juntos, garantindo oportunidades para todos, independentemente da sua condição social ou económica”, destaca o PS em comunicado.