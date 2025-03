ULS Lezíria realizou quase três mil consultas de patologia respiratória do sono em 2024

No Dia Mundial do Sono, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) destaca a importância do diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Em 2024, a Consulta de Patologia Respiratória do Sono registou 2.974 consultas, das quais 1.049 foram primeiras, 1.856 subsequentes e 69 realizadas sem a presença do doente. Foram ainda efetuadas 1.002 sessões de Hospital de Dia de Sono, correspondendo a 656 doentes.

Gustavo Reis, diretor do Serviço de Pneumologia e do Departamento de Medicina da ULS Lezíria, salienta que “esses números refletem a elevada prevalência dos distúrbios do sono e a crescente procura por diagnóstico e tratamento especializados, assim como o compromisso da nossa equipa em oferecer cuidados de qualidade, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e reduzir complicações associadas.”

“O sono é fundamental e a sua ausência afeta não apenas o indivíduo, mas também a segurança pública, aumentando o risco de acidentes de trânsito e de trabalho”, alerta a pneumologista Cláudia Lares dos Santos, salientando que “cabe a cada indivíduo fazer um esforço para obter um número adequado de horas de sono, com a regularidade e timing corretos e consultar o médico em caso de suspeita de alguma anomalia”.

Entre os principais distúrbios do sono estão a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS), a apneia central do sono e os distúrbios de hipoventilação. De acordo com Susana Lucas, pneumologista, “apesar de estar subdiagnosticada, a SAOS é o distúrbio do sono mais comum e pode estar associada a fatores como obesidade, alterações craniofaciais, condições clínicas que aumentam a deposição de fluídos nos tecidos moles – hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença renal crónica – hipotiroidismo, ou alcoolismo.”

A Consulta de Patologia Respiratória do Sono, estabelecida em 1996 por João Roque Dias, então diretor do Serviço de Pneumologia, conta com uma equipa multidisciplinar composta por oito pneumologistas, sete técnicos de cardiopneumologia e três enfermeiros. Segundo Gustavo Reis, o compromisso é “oferecer um diagnóstico preciso e desenvolver planos terapêuticos integrados que respondem às necessidades específicas de cada pessoa”.

Carla Soares, técnica de cardiopneumologia, explica que o diagnóstico das patologias do sono é apoiado em diversos exames realizados no Laboratório do Sono, como oximetria noturna, estudos cardiorrespiratórios, estudo polissonográfico do sono, testes de latência múltipla do sono e actigrafia.

Quanto aos tratamentos a oferecer, o pneumologista Luís Rodrigues esclarece que incluem medidas comportamentais, medidas farmacológicas e ventiloterapia. O médico alerta, ainda, para os principais sintomas, entre os quais “dificuldade em adormecer ou manter o sono, acordar cansado, com sensação de que o sono não é reparador ou andar sonolento durante o dia, ressonar parar de respirar durante o sono ou ter comportamentos como caminhar durante o sono, sonhos violentos ou movimentos das pernas e dos braços”.

Eva Rodrigues, técnica de cardiopneumologia, e Vânia Luís, enfermeira, terminam mencionando que os doentes com ventilação não invasiva são acompanhados no Hospital de Dia de Patologia do Sono, com o objetivo de “melhorar a adesão e adaptação à terapia, garantindo a eficácia do tratamento da SAOS”.