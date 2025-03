Atletas do concelho com três pódios

A equipa de competição da Amicale Karate – Portugal Martial Arts esteve presente no Open de Karate de Odivelas, realizado a 8 de março, com oito atletas atletas convocados. Três deles pertenciam ao Centro de Karate Amicale Almeirim, do Dojo de Benfica do Ribatejo.

Os atletas do concelho, mais uma vez destacaram-se conquistando 3 pódios:

Duarte Jordão conquistou o 1º lugar em Kata Iniciado Masculino;

Carlota Baptista ficou em 3º lugar em Kata Infantil Feminino;

João Matias Pedro garantiu o 3º lugar em Kumite Juvenil -50kg;

O torneio contou com a participação de 550 atletas a nível nacional, destacando-se como uma importante competição no calendário do Karate em Portugal.



“Sinto-me muito orgulhoso pelo trabalho que tem sido desenvolvido com estes três atletas de competição nacional. São três miúdos que trabalham arduamente para conquistarem os seus objetivos”, menciona o treinador Paulo Sérgio Jordão.



O próximo desafio será o apuramento para o Campeonato Nacional da FNKP, na Fase Regional, no próximo dia 30 de Março em Salvaterra de Magos.