HC Os Tigres aplica nova goleada e é cada vez mais líder

O Hóquei Clube Os Tigres voltou a vencer com goleada na 17ª jornada com campeonato nacional da 3ª divisão zona sul “A”. Os almeirinense receberam o Corujas GCC e aplicaram uns expressivos 8-1, na partida que decorreu no sábado, dia 15 de março, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

Os golos foram marcados por Francisco Santos(2), Frederico Neves(2), Alexandre Costa(1), Rui Alves(1) e Rafael Leão(2).

O HC Os Tigres mantém-se assim líder isolado com menos dois jogos que o segundo classificado SC Torres e mais um jogo que o 3º classificado UD Vilafranquense.

No próximo fim de semana, os almeirinenses deslocam-se à ilha da Madeira para defrontar o HC Madeira, no sábado, dia 22 de março, e o CS Marítimo, no domingo 23 de março.