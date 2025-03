Diogo Pombas atua no Coliseu dos Recreios na Final da Grande Noite do Fado

Diogo Pombas participa no dia 22 de março na final da grande noite do fado, no coliseu dos recreios em Lisboa.



A última eliminatória aconteceu este sábado, 8 de março, no Grupo Desportivo da Mouraria, e teve como vencedores que passaram diretamente à Gala Final os fadistas Diogo Pombas, da Sociedade Boa União, e exaequo entre Luana Velasquez do Grupo Desportivo da Mouraria, e Catarina Candeias do Grupo Sportivo Adicense.

A Gala Final acontece a 22 de março, no coliseu dos recreios, e os bilhetes já estão à venda (na bilheteira do Coliseu e pontos de venda autorizados pelo mesmo). As coletividades da freguesia terão bilhetes a partir de 1 de março.

Para além dos 16 finalistas apurados na fase de eliminatórias, a Gala Final contará com atuação da artista convidada, Marina Mota.