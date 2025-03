Quinta da Alorna sugere dois vinhos para a Páscoa

A Quinta da Alorna, prestigiado produtor da região do Tejo, sugere dois vinhos que elevam qualquer refeição pascal e destaca que a Páscoa merece ser celebrada com vinhos excecionais.

Marquesa de Alorna Grande Reserva Tinto – A Nobreza à Mesa:

A proposta para esta Páscoa é levar à mesa o tradicional cabrito assado acompanhado por um vinho nobre. O Marquesa de Alorna Grande Reserva Tinto transforma este clássico numa experiência sensorial sublime. Da colheita excecional de 2019, surge a oitava produção de Marquesa de Alorna Tinto. Fruto de uma seleção rigorosa das melhores castas e de condições climatéricas irrepetíveis, cada colheita conta uma história única. Durante 14 meses em barricas novas de carvalho francês este vinho desenvolveu um bouquet distinto revelando notas florais finíssimas entrelaçadas com fruta negra madura num fundo de cedro. Na boca, o Marquesa de Alorna Grande Reserva Tinto surpreende com elegância e estrutura majestosa, culminando num final persistente com um toque de mentol. PVP:30,00€

Abafado 5 Years – O Doce Encanto da Páscoa:

Para os momentos doces, o Abafado 5 Years é uma escolha surpreendente. Este vinho licoroso elaborado exclusivamente com a casta Fernão Pires foi consagrado em 2021 como um dos melhores vinhos para acompanhar o tradicional pastel de nata. Cinco anos de estágio em barricas antigas de carvalho conferem ao Abafado 5 Years uma complexidade arrebatadora. O perfil aromático seduz com notas intensas de mel, figos maduros e amêndoas torradas, enquanto na boca oferece uma textura suave que equilibra doçura e frescura. Versátil por natureza, este vinho da Quinta da Alorna transforma as sobremesas da mesa da Páscoa em momentos de pura contemplação gastronómica. PVP: 12,50€

Os vinhos Quinta da Alorna estão atualmente disponíveis na loja on-line assim como na loja física da Alorna, em Almeirim (aberta de segunda a domingo, das 10h às 18h).