Bombeiros de Almeirim recolhem 57 toneladas de equipamentos elétricos usados e vencem prémio Quartel Electrão

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim é a vencedora do Prémio Regional Lisboa e Vale do Tejo (que inclui os distritos de Évora, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal) por ter dado um contributo de mais de 57 toneladas para a 9ª campanha “Quartel Electrão”, que decorreu ao longo de 2024.

No distrito de Santarém, foram 17 as associações humanitárias de bombeiros voluntários do distrito de Santarém, que participaram ativamente na iniciativa. Os participantes recolheram mais de 238 toneladas de pilhas e baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados, que foram encaminhados para reciclagem pelo Electrão.

O valor global dos prémios atribuídos às associações humanitárias de bombeiros voluntários do distrito ascende a 20 337 euros. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim é a vencedora do Prémio Regional Lisboa e Vale do Tejo, ganhando assim um total de 6239 euros, onde se inclui 750 euros em cartão pré-pagos de combustível.

Em 2025, ano em que o Electrão comemora 20 anos, é também entregue um prémio especial de cinco mil euros para reconhecer a associação que de forma mais consistente participou em todas as edições sem, no entanto, alcançar um dos prémios principais. Este reconhecimento vai também para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Ao longo de nove edições, esta associação recolheu mais de 593 toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos elétricos usados e vê, assim, recompensado o seu esforço com a atribuição deste prémio.

A nível nacional, a 9ª edição do Quartel Electrão, que decorreu ao longo de 2024, foi a melhor de sempre desde que a campanha foi lançada: aumentou o número de associações aderentes, foram recolhidos mais resíduos e garantidos mais prémios para os bombeiros.

Aderiram a esta edição, a nível nacional, 217 associações humanitárias de bombeiros voluntários de todo o país, o número mais alto do histórico da campanha, o que permitiu a recolha de mais de 2 700 toneladas de pilhas, lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados, um valor acima das 2 300 reunidas na edição anterior.

Em 2024, foram recolhidas, mais concretamente, 2 725 toneladas de equipamentos elétricos usados; 29 toneladas de pilhas e baterias e 19 toneladas de lâmpadas.

O valor global dos prémios a atribuir às associações aderentes ascende a mais de 316 mil euros. É, também, o valor mais elevado concedido no âmbito da campanha, que no ano passado já tinha distribuído 270 mil euros em prémios.