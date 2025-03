Cheia: Proteção Civil alerta para a subida do caudal no rio Tejo

O caudal do rio Tejo vai aumentar nas próximas horas e pode sair do seu leito habitual ao final do dia deste domingo, dia 23 de março, devido à precipitação que se tem sentido nos últimos dias e às descargas das barragens espanholas.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a subida dos caudais pode atingir “valores acima dos 2000m3/s, o que constitui um fator de risco significativo no galgamento das margens do rio Tejo e seus afluentes”. Este galgamento das margens pode originar a subida das águas às zonas habitualmente inundáveis, como os campos agrícolas, as zonas ribeirinhas e estradas.

Tanto as barragens portuguesas, como as espanholas, já estão no limite da sua capacidade, o que obriga a descargas permanentes, aumentando assim os níveis hidrométricos do rio Tejo.

“Com os valores previstos a serem debitados por Espanha, em conjunto com a Sub-bacia portuguesa, o risco de galgamento das margens do Rio Tejo é elevado, inundando os locais historicamente suscetíveis de inundação pelos valores acima referidos”, adianta a proteção civil.

“Os solos encontram-se saturados, pelo que, a água que neste momento afeta as vias rodoviárias terá uma descida lenta”, conclui a mesma fonte.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim está a acompanhar em permanência a subida do níveis da água no concelho, em estreita colaboração com o Comando Sub Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo e deixa o aviso à população para “retirar os bens das zonas normalmente inundáveis”.

No concelho de Almeirim, estão a ser afetadas:

• Estrada Rural A2 entre a EN 114 e Benfica do Ribatejo com lençol de Água extenso por falta de Drenagem de águas Pluviais;

• Vala de Alpiarça no limite da capacidade, a poucos centímetros de transbordar para os campos agrícolas;

• Rio Tejo a 1,5/2m do descarregador da Courela (tendência de subida verificada pelas 07h30).