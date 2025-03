Banco suplentes voa e fere treinador

Pedro Murteira ficou ferido, no dia 22 março, depois do banco de suplentes onde estava, ter voado e ter atingido o técnico, no Estádio Municipal de Almeirim.



“Ainda no aquecimento das equipas estava sentado no banco uma rajada de vento fui projetado mais o dito banco”, sublinha o técnico do Estrela Ouriquense.



O técnico ferido numa perna e na cabeça agradeceu o apoio: “Venho agradecer do fundo do coração aos diretores do União de Almeirim a sua equipa técnica aos agentes da GNR e ao vereador do desporto (Paulo Caetano) que me ligou muito obrigado”.



O banco que voou tinha pesos mas o vento terá sido muito forte.