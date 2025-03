Serão Cultural Solidário junta saúde, música e poesia em Fazendas de Almeirim

A Marcha Popular de Fazendas de Almeirim organiza, no próximo dia 5 de abril, um Serão Cultural Solidário, que une saúde, música e poesia. A iniciativa terá lugar no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, a partir das 21h00, e conta com a participação de diversos convidados e grupos artísticos.

O evento inclui palestras sobre saúde, com as intervenções de Marta Brito Lopes, especialista em Fisioterapia, Osteopatia e Pilates Clínico, e de Catarina Oliveira, fisioterapeuta.

A música estará a cargo do Grupo d’Além Tejo, do Grupo Coral da ARPICAL, do Grupo Arco-Íris – CRIAL e José Carlos Silva. O momento dedicado à poesia será protagonizado por Arlindo Florêncio Rosa.

A vertente solidária do evento será direcionada para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, revertendo as receitas da atividade para a aquisição de capacetes de proteção para os operacionais da corporação.

A iniciativa é promovida em parceria com a ARPICAL – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almeirim e conta com o apoio do Município de Almeirim e da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.