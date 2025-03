Rede de Universidades Sénior da Chamusca recebe Bandeira de Mérito Social

O projecto RUSCha – Rede de Universidades Sénior do Concelho da Chamusca foi distinguido com a Bandeira de Mérito Social, numa cerimónia realizada no dia 25 de março, em Oliveira do Bairro, no âmbito de uma iniciativa nacional de reconhecimento de boas práticas sociais.

A Bandeira de Mérito Social foi atribuída ao Município da Chamusca, enquanto entidade promotora do projeto, pelo trabalho desenvolvido na valorização da população sénior e na promoção de uma resposta social inclusiva e de qualidade.

O projeto RUSCha tem como missão promover o envelhecimento ativo e saudável, combater o isolamento social e garantir o acesso equitativo à educação e à cultura para os seniores do concelho. Com mais de 125 alunos inscritos, a rede integra cinco Universidades/Academias Sénior distribuídas pelas várias freguesias do território.

A oferta formativa abrange oficinas nas áreas das artes, tecnologia, saúde, cidadania, bem como atividades culturais e intergeracionais. O projeto conta ainda com o envolvimento de voluntários e com a colaboração de várias entidades locais. A RUSCha dispõe de uma coordenação técnica e administrativa centralizada, que garante a uniformização da resposta e a qualidade das atividades desenvolvidas.

Com esta distinção, o projeto vê reconhecido o seu contributo para a inclusão social, o reforço dos laços comunitários e a valorização da experiência e do saber da população sénior, objetivos que se encontram alinhados com as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

A atribuição da Bandeira de Mérito Social reforça a importância do trabalho colaborativo entre as instituições locais e a comunidade, promovendo respostas sociais adequadas às necessidades da população e potenciando a coesão e a solidariedade intergeracional.