Fazendense e União de Almeirim vencem para o campeonato

A Associação Desportiva Fazendense e o União de Almeirim foram a únicas equipas do concelho a conquistar pontos na jornada dos campeonatos distritais de futebol.

Na primeira divisão distrital, o Fazendense venceu, fora de portas, o Entroncamento por 1-2. Os golos dos charnecos foram marcados por Rafa e Bacalhau.

Na segunda divisão distrital, o União de Almeirim goleou por 1-5, a equipa do Forense, o Benfica do Ribatejo empatou a zero frente ao União de Santarém B e o Paço dos Negros foi goleado por 5-0 no terreno do Pontével.