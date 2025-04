Martim Fernandes sagra-se vice-campeão do Caramulo Magic Trail

Martim Fernandes, jovem atleta do concelho de Almeirim, conquistou no passado fim de semana o título de vice-campeão nacional de trail jovem, no escalão de juvenis, na 1ª edição do Caramulo Magic Trail, que decorreu nos dias 5 e 6 de abril, na Serra do Caramulo.

Martim Fernandes conquistou o segundo lugar na prova Trail Sprint Juvenis de 13km, com um tempo de 1h13:17, numa prova que conta para o campeonato nacional da categoria.

Martim Fernandes integra uma equipa de fora do concelho de Almeirim, mas devido a questões burocráticas está registado como atleta individual na Federação Portuguesa de Atletismo, representando assim a Associação de Atletismo de Santarém.