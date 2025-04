Explosão em oficina provoca dois feridos, um deles grave, em Alpiarça

Uma explosão numa oficina de serralharia provocou dois feridos, um deles grave, na manhã desta quarta-feira, dia 9 de abril, na travessa da Patracola, em Alpiarça.

Segundo apurou O Almeirinense, acidente terá ocorrido quando a vítima, que se encontra em estado muito grave, estaria a trocar uma botija de oxigénio. Nesse momento, um tubo explodiu e estilhaçou provocando danos na face da vítima, nomeadamente na zona dos olhos. A vítima leve sofreu ferimentos leves ao nível da audição, devido ao impacto da explosão.

A ferido grave é o proprietário do espaço e o ferido leve é o filho.

O ferido grave foi estabilizado no local e depois helitransportado pelo INEM para o Hospital de S. José em Lisboa, e o ferido leve foi transportado para o Hospital de Santarém.

O alerta foi dado pelas 11h55 e envolveu 16 operacionais dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém e GNR, apoiados por sete viaturas e o Helicóptero do INEM.

A Autoridade para as Condições do Trabalho está no local a investigar as causas do acidente.