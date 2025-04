No âmbito das Solenidades Religiosas da Semana Santa na Chamusca, a Procissão dos Fogaréus ou do Senhor da Misericórdia volta a sair à rua na Chamusca, pelas 21H30, esta Sexta-feira Santa, dia 18 de abril.

Num ritual que já se perde no tempo, esta procissão é a mais antiga e emblemática manifestação religiosa do concelho.

Numa organização da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, com a colaboração da Paróquia de São Brás (Chamusca) e com o apoio da Câmara Municipal da Chamusca, a procissão tem início na Igreja da Misericórdia e paragem obrigatória em diversas Igrejas da vila (Igreja do Senhor da Misericórdia, Igreja Matriz, Igreja de S. Pedro, Igreja de Nª Sr.ª das Dores), nos Bombeiros Voluntários e na Unidade de Cuidados Continuados (UCC), terminando na Igreja da Misericórdia, num cortejo de fé com centenas de pessoas a marcarem presença neste cerimonial que consagra a religiosidade dos Chamusquenses.

A procissão realiza-se à luz das velas, archotes e candeias. O silêncio, a sonoridade da banda, as portas abertas, a multidão em largos e esquinas ou famílias em cada varanda, fazem desta manifestação religiosa um enorme abraço de reencontro da Chamusca com os seus filhos por que é tempo de todos marcarem presença na sua terra natal.

As celebrações da Semana Santa na Chamusca que tiveram início no Domingo de Ramos (dia 13 de abril), com a missa de Ramos – Bênção dos Ramos na igreja da Misericórdia e da procissão até à Igreja Matriz, seguido da Via Sacra a caminho do Senhor do Bonfim, continuam hoje, Quinta-feira Santa (17 de abril) com a missa da Última Ceia, com Lava-Pés, pelas 21H00, seguida de Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Na Sexta-feira Santa as celebrações têm início pelas 15H com a Celebração da Paixão e Morte do Senhor e Adoração da Cruz, na Igreja Matriz, seguido da Descida do Senhor da Misericórdia e Adoração da Cruz, na Igreja da Misericórdia. O dia termina com a procissão dos Fogaréus, pelas 21H30.

O Sábado Santo (dia 19 de abril) será marcado pela Subida do Senhor da Misericórdia, na igreja da Misericórdia, seguido da Vigília Pascal, na igreja Matriz, pelas 22H00.

As solenidades religiosas da Semana Santa na Chamusca terminam no Domingo da Ressurreição (dia 20 de abril) com missa, pelas 11h30, na igreja Matriz.