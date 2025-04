Alpiarça festeja o 25 Abril

Entre os dias 23 e 25 de abril, Alpiarça vai ter um conjunto de iniciativas culturais, desportivas e comemorativas alusivas às comemorações do 25 de Abril (51 anos) e do 36º Aniversário da Biblioteca Municipal.

Dia 23 de abril – 36.º Aniversário da Biblioteca Municipal de Alpiarça

A Biblioteca Municipal de Alpiarça assinala 36 anos de atividade com várias iniciativas culturais, ligadas à literatura, às artes e à criatividade:



09h30 – Peça de teatro “Camões – Entre Histórias, Versos e Melodias”, pelo grupo “Os 3 Assobios”, dirigida ao público escolar.

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Alpiarça

15h30 – Atelier criativo “Em dia de Aniversário vem fazer um Fanzine”, com Mário André e convidados.

Local: Biblioteca Municipal de Alpiarça

16h30 – Apresentação do Concurso de Banda Desenhada “Alzine – Fanzine de Alpiarça”, no âmbito da 3.ª Edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada de Alpiarça.

Local: Biblioteca Municipal de Alpiarça



18h30 – Apresentação do livro “A Humanidade – Música para o Século XXI”, da autora Filomena Custódio (Edições Cosmos).

Local: Biblioteca Municipal de Alpiarça

Dias 24 e 25 de abril – Comemorações do 25 de Abril (51 anos)

Comemorações do 25 de Abril em Alpiarça com atividades que culturais, de participação cívica e desportivas.

24 de abril

20h30 – Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do 25 de Abril.

Local: Mercado Municipal de Alpiarça

22h00 – Espetáculo Musical “Canta-me como foi”, projeto comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, da fadista Diamantina Rodrigues.

Entrada Livre | Local: Mercado Municipal de Alpiarça



00h00 – Momento Solene do Hastear da Bandeira, com a presença da Banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro e do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.

Local: Mercado Municipal de Alpiarça

25 de abril



10h00 – Corrida dos Patudos – Kids Race, prova de atletismo para crianças dos 3 aos 14 anos, seguida de caminhada em família, pela Albufeira dos Patudos.

Local: Complexo Desportivo dos Patudos



14h00 – Prova de Ciclismo na Pista (prova integrada no calendário da Associação de Ciclismo de Santarém).

Local: Estádio Municipal de Alpiarça, Dr. Raúl José das Neves



15h00 – Inauguração do Monumento Escultórico “Aos Resistentes Antifascistas”, da autoria do escultor Armando Ferreira.

Local: Jardim envolvente ao Mercado Municipal de Alpiarça



15h00 – Abertura de Ateliers Criativos sob a temática do 25 de Abril.

Local: Mercado Municipal de Alpiarça



16h00 – Momentos de Folclore e Dança, com a participação:

– Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça

– Grupo de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio

– Grupo de Dança do Agrupamento de Escolas José Relvas

– FIFCA – Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes

Local: Mercado Municipal de Alpiarça

17h00 – Entrega de Prémios da 5.ª Edição dos Jogos Florais de Alpiarça, subordinada ao tema “Liberdade”.

Local: Mercado Municipal de Alpiarça



18h00 – Momento musical “Cantares do Zeca”, com banda de tributo a Zeca Afonso.

Entrada Livre | Local: Mercado Municipal de Alpiarça