Daniel Bragança segue a recuperação

Daniel Bragança segue o plano de recuperação à lesão muito grave que sofreu em fevereiro, no jogo com o Arouca.

Recentemente, em declarações aos jornalistas, o jogador ribatejano assegurou que se sente beme que segue “passo a passo, já não é a minha primeira, já sei como é que isto é, não estou a recuperar bem é o mais importante”, concluiu.



A meio de fevereiro, num jogo el Alvalade, o médio lesiondou-se e confirmou-se uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. É a segunda lesão grave que o jovem médio enfrenta, com a agravante da primeira, em 2022, ter sido no joelho direito.