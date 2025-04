FIFCA quase a começar

O festival FIFCA está quase a começar. No dia 24 de abril realiza-se uma pequena cerimónia protocolar, a que se segue a tradicional saudação às bandeiras, que serão hasteadas na Praça Lourenço de Carvalho Município de Almeirim

17h Cerimónia Protocolar de abertura do FIFCA, que se realiza no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim.

18h00 Içar e saudação às Bandeiras, que serão hasteadas na Praça Lourenço de Carvalho Município de Almeirim



E depois, pelas 21h45, no IVV Multiusos de Almeirim realiza-se a “Gala das Nações”.

O Festival encerra no dia 1 de maio, às 16h30 com a Cerimónia de Encerramento no IVV Multiusos de Almeirim