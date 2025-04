Mercadona aumenta em 19% as compras a fornecedores nacionais

A Mercadona, empresa de supermercados, comprou em 2024, 1.400 milhões de euros a fornecedores nacionais, mais 19% do que no ano anterior. Um volume de compras que acompanha o crescimento da empresa e que garante o abastecimento das mais de 60 lojas da empresa em território nacional e também algumas do país vizinho.



Desde então, em 5 anos, Mercadona já aumentou em 500% o seu volume de compras, tendo passado de um investimento de 217 milhões de euros para os atuais 1.400 milhões de euros.

Com uma significativa aposta, em 2024, foram compradas 38.000 toneladas de tomate, 22 milhões de litros de leite, 4.500 toneladas de queijo das várias regiões produtoras do país, e chegaram todos os dias às lojas mais 2.300 toneladas de peixe fresco de lotas nacionais. Números que se têm revelado não só um motor de desenvolvimento económico e social, como também, e sobretudo, uma aposta da empresa na diferenciação.

Pedro Barraco, diretor da Cadeia Agroalimentar da Mercadona, refere que “além do investimento direto, que resulta numa soma de mais de 4.500 milhões de euros em compras em cinco anos, temos também vindo a consolidar a parceria com os diversos Interfornecedores Especialistas de Norte a Sul de Portugal, e inclusive ilhas. Como resultado de um crescimento partilhado, foi também possível observar ao longo dos anos que muitos dos nossos fornecedores têm realizado investimentos estratégicos de modo a aumentarem a sua capacidade produtiva e garantirem a qualidade dos produtos, gerando um contributo positivo na economia nacional e criando também mais empregos.



Muitos dos produtos nacionais que compramos como é o caso dos lácteos, fruta, legumes e padaria/pastelaria também chegam diariamente aos nossos clientes espanhóis, e assim, contribuímos também para a promoção dos nossos Interfornecedores Especialistas além-fronteiras.”

No distrito de Santarém a Mercadona trabalha com fornecedores locais como a Zezerovo, a Hortoriba e a Riazor. Estes parceiros garantem o fornecimento de produtos como ovos, melão e azeite, contribuindo para uma oferta diversificada e de qualidade nas prateleiras dos seus supermercados.



Em 2025 com a abertura de mais 10 supermercados em Portugal, terminando o ano com 70 supermercados abertos, e com o objetivo de oferecer os produtos mais frescos e com a máxima qualidade aos “Chefes” (clientes), a Mercadona

continuará focada no seu compromisso de desenvolvimento de uma Cadeia Agroalimentar Sustentável. Com isto, a empresa vai continuar a apostar no setor primário português e a desenvolver com os seus fornecedores relações

estáveis, de compromisso, e a longo prazo, permitindo um crescimento sustentável para todos os elos da cadeia.