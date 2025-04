Jogadora de Almeirim ajuda seleção a fazer história

A AF Santarém perdeu na final da Liga de Ouro do Torneio Interassociações Futebol 9 Sub-14 Feminino que decorreu este domingo, 27 de abril, no Centro de Estágios do Luso, por 2-0, contra a congénere do Porto.

Na seleção de Santarém destacou-se uma atleta do U. Almeirim, Alice Moura que registou o momento com os pais.

Apesar do resultado ter abonado para a AF Porto, a Seleção Distrital Futebol 9 Sub-14 Feminino da AF Santarém realizou um bom jogo, com as nossas atletas a mostrarem todo o excelente trabalho que têm desenvolvido nos seus clubes e no Centro de Formação de FutebolFeminino, sedeado na Azinhaga (Golegã).

Apresentamos o nosso agradecimento à equipa técnica e paramédica pelo trabalho que fazem em prol do futebol feminino e ainda o apoio que os encarregados de educação prestaram na preparação desta participação neste torneio.