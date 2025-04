Bombeiros Voluntários de Almeirim abrem concurso para recrutar cinco novos elementos

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim anunciou a abertura de um concurso interno e externo para a admissão de cinco novos bombeiros em regime de contrato individual de trabalho.

O processo de recrutamento visa preencher até cinco vagas no quadro de pessoal da corporação, com contratos de trabalho por tempo indeterminado. Segundo o aviso, três dos bombeiros selecionados terão admissão imediata, enquanto os restantes iniciarão funções em agosto ou no dia 15 de setembro.

As candidaturas devem ser formalizadas até ao próximo dia 14 de maio de 2025, dirigidas ao presidente da Direção da Associação e entregues no Comando, em conformidade com o modelo disponível no aviso de abertura.

Para mais informações, os interessados podem dirigir-se ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeirim ou contactar através do e-mail naem@bvalmeirim.pt.