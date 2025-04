Alexandra Pintor é candidata à junta de Fazendas pelo Chega

O Chega apresenta Alexandra Pintor como candidata à junta de freguesia de Fazendas de Almeirim.



Alexandra tem 30 anos é advogada, formada em Psicologia e formadora certificada.



Nasceu em Luanda mas desde os três anos que reside nas Fazendas de Almeirim.



“Sou Charneca. É aqui onde estou e onde pretendo ficar, na minha terra. Atualmente tenho um filho e duas sobrinhas a frequentarem as mesmas instituições que me viram crescer. Aproximei-me da política por entender que reúno as condições necessárias para contribuir para uma mudança positiva da minha Vila”, apresenta-se.



A empresária Inês Graça vai ser a mandatária das eleições autárquicas Almeirim e Flávio Rodrigues, candidato nas últimas autárquicas, é candidato Assembleia Municipal.



Recorde-se que o Chega no concelho tem vivido dias com alguma turbulência depois da saída do coordenador Mário Moreira.