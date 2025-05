Não há Santeirim em 2025

A 31.ª edição do Santeirim foi adiada para o próximo ano, nos dias 14 a 17 de maio de 2026.

Num comunicado, a direção do Santeirim diz que “em conversas com as equipas, habitualmente, presentes decidiu que será benéfico para todos adiar o Torneio de forma a permitir a organização das comitivas para maio de 2026.”

O torneio organizado pela UVA e Tricofaites e que chegou a ser o melhor do pais, lamenta que “tenha sido veiculada informação em nome do Torneio por quem não tem legitimidade para tal, nomeadamente fazendo passar a mensagem de que o Torneio em Maio havia sido cancelado e que em Setembro haveria outro Torneio. Informação falsa e que causou prejuízos avultados ao Torneio e que levou a algumas equipas estrangeiras a prepararem-se, logística e financeiramente, a sua deslocação para Setembro, com prejuízos assinaláveis.”