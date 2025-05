Atleta dos 20kms sagra-se vice campeã universitária

Rita Paciência conquistou a medalha de prata no lançamento do martelo, no dia 3 de maio, nos Campeonatos Universitários que se realizaram nas Caldas da Rainha.

A atleta Rita Paciência obteve no lançamento do martelo: 44,17 metros, estabelecendo um novo recorde pessoal e conquistando a medalha de prata. Com esta marca a atleta obteve marca de qualificação para os campeonatos nacionais de sub23 e campeonatos de Portugal.

A atleta dos 20 km participou nesta competição em representação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.