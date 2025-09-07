Carlos Ramalho (Chega): “Há muita coisa que podia ter sido feita e não foi”

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia da Raposa?

Fui eu próprio que contactei a Dra. Catarina Salgueiro com intenção de me candidatar à junta de freguesia da Raposa.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Acho que tenho uma forma de pensar jovem e diferente de Ver e encarar as situações.

Como analisa o trabalho de Cristina Casimiro nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

O trabalho da Cristina foi de forma igual nos últimos anos, foram três mandatos com pouco trabalho, não se pode dizer que não fez nada, mas Podia ter feito muito mais.

Não podemos dizer que passeios e almoços seja trabalho, mas há muita coisa que podia ter sido feita e não foi. O bom desta situação é que deixa a porta aberta para o próximo fazer um trabalho melhor.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios ?

O grande desafio vai ser o aterro da ECOLEZIRIA, não queremos prejudicar ninguém, tanto os habitantes como os colaboradores.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Cada coisa a seu tempo, posso adiantar que são esses principais projetos que originaram a vontade de candidatar-me à Junta.

Porque devem votar em si os fregueses da Raposa?

Os Fregueses da Raposa devem votar em mim porque conheço bem a nossa freguesia, as suas gentes e as suas necessidades. Sou uma pessoa de palavra, quero trabalhar de forma próxima, ouvindo cada freguês e defendendo sempre os interesses da nossa terra, sem promessas vazias, deixando para trás uma freguesia pobre, esquecida e parada no tempo.

Como se pode potenciar o parque de merendas?

O parque das merendas é um dos nossos projetos que tem potencial para ser mais bem explorado, oferecendo mais à comunidade.

Em que medida o fecho do aterro é um problema?

Como referi há pouco, não queremos que ninguém saia prejudicado, existem muitas soluções sem termos de encerrar a laboração da ECOLEZIRIA. Mas, uma coisa é certa, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que parem de depositar lixo.

Data de nascimento: 07 de agosto de 1986

Profissão: Empresário

Passatempos: Desporto Motorizado

Último livro: Comecei a ler – Pai rico Pai pobre

Música: Não tenho um género definido, depende do estado de espirito.