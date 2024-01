Câmara de Almeirim garante verba para requalificação da Escola Secundária Marquesa de Alorna

O governo apresentou, no dia 3 de janeiro, o programa para a construção, recuperação e reabilitação de 451 estabelecimentos escolares escolas dos segundo e terceiro ciclos e Ensino Secundário até 2033, num investimento avaliado em 1730 milhões de euros. Um dos estabelecimentos integrados neste projeto é a Escola Secundária Marquesa de Alorna.

Em maio de 2023, a autarquia de Almeirim “adiantou-se” e apresentou ao ministro da Educação, João Costa, o anteprojeto da requalificação da Escola Secundária Marquesa de Alorna, com o objetivo de dar o parecer sobre as futuras obras naquela infraestrutura. As obras prevêem a requalificação dos cerca de seis mil metros quadrados de edifícios que já existem, a construção de um novo bloco com mais de mil metros quadrados, um novo auditório, uma nova biblioteca, a ampliação do pavilhão desportivo, assim como toda a cobertura da zona desportiva exterior. Também uma área de cerca de nove mil metros quadrados no exterior será alvo de arranjos.

Na altura, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, revelava que o projeto é uma “grande revolução na ESMA quase 40 anos depois da sua inauguração”, adiantando que o mesmo custará “cerca de 12 milhões de euros” e resulta do acordo “entre Governo e Autarquias no âmbito da descentralização” na área da educação.

O autarca de Almeirim marcou presença na cerimónia de ontem, na Amadora, onde viu confirmado que a escola de Almeirim integra este o novo programa de requalificação do parque escolar nacional.

“Como tem sido hábito fizemos o ‘trabalho de casa’. Ou seja ainda antes de este programa ser uma realidade no terreno preparámos a nossa parte. Começámos ainda em 2022, há bem mais de um ano a trabalhar com o projetista e com a direção da escola”, vinca Pedro Ribeiro.

“Sem projetos não há obras e, hoje, os projetos levam muitos meses ou até um ano a fazer. Por tudo isto ‘andar à frente’, antecipando o que vai acontecer, mesmo correndo riscos, é fundamental para o sucesso”, adianta o responsável.

Depois de aprovado este programa, o Município de Almeirim deve lançar o concurso em breve.