Requalificação da Escola Secundária Marquesa de Alorna vai custar 12 milhões de euros

A Câmara Municipal de Almeirim já enviou para o Ministério da Educação, o anteprojeto da requalificação da Escola Secundária Marquesa de Alorna, com o objetivo de dar o parecer sobre as futuras obras naquela infraestrutura.

Segundo Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, o projeto prevê uma “grande revolução na ESMA quase 40 anos depois da sua inauguração”, adiantando que o mesmo custará “cerca de 12 milhões de euros” e resulta do acordo “entre Governo e Autarquias no âmbito da descentralização” na área da educação.

As obras prevêem a requalificação dos cerca de seis mil metros quadrados de edifícios que já existem, a construção de um novo bloco com mais de mil metros quadrados, um novo auditório, uma nova biblioteca, a ampliação do pavilhão desportivo, assim como toda a cobertura da zona desportiva exterior. Também uma área de cerca de nove mil metros quadrados no exterior será alvo de arranjos.

A autarquia quer lançar o concurso para esta obra ainda no decorrer de 2023.