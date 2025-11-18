PSP detém homem por furto, imigração ilegal e falsificação de documentos

Imprimir

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 12 de novembro, um homem de 54 anos, em Abrantes, no seguimento de uma investigação por furto.

Durante as diligências, as autoridades apuraram que o indivíduo possuía passaportes falsificados referentes a si próprio, à esposa e a um dos filhos. A PSP confirmou igualmente que o homem se encontrava em situação irregular em território nacional. Após ser presente à autoridade judiciária, foi-lhe aplicada a medida de prisão preventiva.

Também a esposa, de 22 anos, foi detida por se encontrar ilegal no país. Depois de ser ouvida em tribunal, foi determinada a sua condução a um Centro de Instalação Temporário.

Os dois filhos do casal, com 8 meses e 3 anos, não estavam registados em qualquer país e não possuíam documentação válida. As crianças foram encaminhadas para um Centro de Acolhimento, onde permanecem sob proteção.