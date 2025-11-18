Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • PSP detém homem por furto, imigração ilegal e falsificação de documentos
Região

PSP detém homem por furto, imigração ilegal e falsificação de documentos

Por: Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 12 de novembro, um homem de 54 anos, em Abrantes, no seguimento de uma investigação por furto.

Durante as diligências, as autoridades apuraram que o indivíduo possuía passaportes falsificados referentes a si próprio, à esposa e a um dos filhos. A PSP confirmou igualmente que o homem se encontrava em situação irregular em território nacional. Após ser presente à autoridade judiciária, foi-lhe aplicada a medida de prisão preventiva.

Também a esposa, de 22 anos, foi detida por se encontrar ilegal no país. Depois de ser ouvida em tribunal, foi determinada a sua condução a um Centro de Instalação Temporário.

Os dois filhos do casal, com 8 meses e 3 anos, não estavam registados em qualquer país e não possuíam documentação válida. As crianças foram encaminhadas para um Centro de Acolhimento, onde permanecem sob proteção.

Etiquetas Relacionadas:
abrantesfalsificaçao de documentosfurtoimigraçãopsp

Notícias relacionadas

Região

Jovem detido por furto de 186 quilos de pinhas

BY-Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025
Região

Campanha “Taxa Zero ao Volante” fiscalizou mais de 4,5 milhões de condutores

BY-Inês Ribeiro 11 de Novembro, 2025
Sociedade

Jovens do LOT de Almeirim participam em ação sobre inclusão e saúde mental em Abrantes

BY-Inês Ribeiro 31 de Outubro, 2025
Sociedade

Entidades do distrito de Santarém reforçam cooperação em ações de fiscalização conjunta

BY-Inês Ribeiro 23 de Outubro, 2025
Região

Campanha “Viajar Sem Pressa” reforça sensibilização e fiscalização rodoviária

BY-Inês Ribeiro 21 de Outubro, 2025
Sociedade

Campanha “Viajar sem pressa” passa por Santarém para alertar para os riscos do excesso de velocidade

BY-Daniel Cepa 13 de Outubro, 2025