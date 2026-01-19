Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Política
  • Ecrã gigante do Parque das Laranjeiras retirado mais de 15 anos depois
Política

Ecrã gigante do Parque das Laranjeiras retirado mais de 15 anos depois

Por: Daniel Cepa 19 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O ecrã gigante localizado na Praça Lourenço de Carvalho (antigo Parque das Laranjeiras), na cidade de Almeirim, começou a ser retirado esta segunda-feira, dia 19 de janeiro, mais de 15 anos após a sua instalação naquele local, ainda durante o último mandato autárquico de José Sousa Gomes.

O equipamento foi instalado no âmbito das obras de requalificação do Parque das Laranjeiras, iniciadas em 2009, e representou um investimento a rondar os 70 mil euros. O objetivo passava pela divulgação de informação municipal, exibição de vídeos institucionais e promoção de atividades do concelho de Almeirim.

No entanto, o ecrã esteve em funcionamento durante pouco tempo e acabou por ficar inutilizado, apesar de algumas tentativas de reativação ao longo dos mandatos de Pedro Ribeiro.

O novo executivo da Câmara Municipal de Almeirim decidiu agora avançar com a retirada definitiva do equipamento daquele espaço público.

Etiquetas Relacionadas:
ecrãecrã giganteobrapolitica

Notícias relacionadas

Política

Almeirim vai criar Conselho Municipal da Juventude

BY-Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026
Sociedade

João Pedro Rabita reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Política

Joaquim Catalão assume presidência da Câmara de Almeirim com compromisso de trabalho pelo concelho

BY-Daniel Cepa 1 de Novembro, 2025
Política

Tiago Caniço (PSD): “Planeio trazer dinamismo e iniciativa”

BY-Daniel Cepa 4 de Outubro, 2025
Política

Helena Fidalgo (PS): “Conto com uma equipa comprometida e determinada para agir”

BY-Daniel Cepa 4 de Outubro, 2025
Política

Paula Aranha (Chega): “Os grandes desafios passam pela fixação de jovens e famílias”

BY-Daniel Cepa 4 de Outubro, 2025