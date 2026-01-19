Ecrã gigante do Parque das Laranjeiras retirado mais de 15 anos depois

Imprimir

O ecrã gigante localizado na Praça Lourenço de Carvalho (antigo Parque das Laranjeiras), na cidade de Almeirim, começou a ser retirado esta segunda-feira, dia 19 de janeiro, mais de 15 anos após a sua instalação naquele local, ainda durante o último mandato autárquico de José Sousa Gomes.

O equipamento foi instalado no âmbito das obras de requalificação do Parque das Laranjeiras, iniciadas em 2009, e representou um investimento a rondar os 70 mil euros. O objetivo passava pela divulgação de informação municipal, exibição de vídeos institucionais e promoção de atividades do concelho de Almeirim.

No entanto, o ecrã esteve em funcionamento durante pouco tempo e acabou por ficar inutilizado, apesar de algumas tentativas de reativação ao longo dos mandatos de Pedro Ribeiro.

O novo executivo da Câmara Municipal de Almeirim decidiu agora avançar com a retirada definitiva do equipamento daquele espaço público.