PSP promove ação de sensibilização contra a violência nas escolas

Imprimir

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a desenvolver, entre os dias 19 e 30 de janeiro, a operação nacional de caráter preventivo “Violência? Não, obrigado!”, dirigida a alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

A iniciativa é levada a cabo pelas Equipas do Programa Escola Segura (EPES) e tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção da violência em contexto escolar, da delinquência juvenil e do uso e posse de armas. A operação associa-se ainda à celebração do Dia Escolar da Não Violência e da Paz, assinalado a 30 de janeiro.

De acordo com dados da PSP, o número de ocorrências criminais registadas no âmbito do Programa Escola Segura no ano letivo 2024/2025 registou uma diminuição face ao período homólogo anterior, com menos 165 ocorrências. No total, foram contabilizadas 2.791 ocorrências criminais, correspondentes a 3.257 crimes, o que representa um decréscimo de 5,3%.

A maioria dos crimes ocorreu no interior dos estabelecimentos de ensino, num total de 2.092 situações, enquanto 136 tiveram lugar nos percursos casa-escola-casa ou em deslocações para atividades extracurriculares. As ofensas corporais, ameaças e injúrias continuam a ser as tipologias criminais mais frequentes em ambiente escolar.

Segundo a PSP, a redução das ocorrências está relacionada com o reforço das ações de sensibilização junto dos alunos, focadas na prevenção de comportamentos violentos e na consciencialização para as consequências legais desses atos, mesmo quando praticados por menores.

Durante as sessões, os alunos são incentivados a adotar estratégias de resolução pacífica de conflitos, privilegiando o diálogo em detrimento da violência. São ainda abordados métodos de autocontrolo emocional e divulgados os mecanismos de apoio disponíveis para situações de risco.

A PSP relembra que as Equipas do Programa Escola Segura estão permanentemente disponíveis para receber denúncias, apoiar vítimas e respetivas famílias, bem como prestar aconselhamento à comunidade escolar.